تفاصيل حفل ختام الدورات المتخصصة بأسقفية الشباب

نظمت لجنة خدمة الكورسات المتخصصة بأسقفية الشباب أمس الثلاثاء، حفل ختام الدورات التعليمية والتدريبية المتخصصة.





شهد الحفل وتولى تسليم الشهادات للخريجين نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة.





وأقيمت خلال أشهر أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر وشارك فيها ما يقارب ٤٠٠ دارس الخدام والشباب من القطاعات الرعوية بالقاهرة وعدد من الإيبارشيات.





وتنوعت الدورات ما بين تخصصات: الكتاب المقدس، العقيدة، الطقوس، اللغة القبطية، القيادة والإدارة، الحياة الأسرية.





حضر الحفل عدد من الآباء الكهنة والمحاضرين والأساتذة المساعدين من خريجى الكورسات، بينما قدم خورس الألحان بالكورسات المتخصصة بالأسقفية باقة من ألحان شهر كيهك وألحان الميلاد.



