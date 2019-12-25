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سعاد ماسى تزور المناطق الأثرية والسياحية بالأقصر

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:19 ص
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سعاد ماسي
سعاد ماسي
وكالات
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زارت المطربة الجزائرية سعاد ماسى المناطق السياحية والأثرية والسياحية بمحافظة الأقصر ضمن زيارتها الحالية لمصر التى من المقرر أن تحيى خلالها حفلا يوم 27 ديسمبر الجارى بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة.

وأعربت ماسى عن سعادتها بزيارة الآثار الفرعونية بالبر الغربى والشرقى بالأقصر، وانبهرت بمعابدها الفرعونية ورؤية المنظر الرابع لنهر النيل فى المدينة الرائعة الشامخة من آلاف السنين، مقدمة الشكر لأهل الأقصر على حسن الضيافة والاستقبال لها ولأفراد عائلتها.

وأكدت أنها تزور مصر كل عام منذ 16 عاما، لكنها المرة الأولى التى تصطحب فيها عائلتها لزيارة مدينة الأقصر، لافتة إلى أنها ستقدم خلال حفلها أغنياتها باللغتين العربية والفرنسية، بالإضافة إلى أغنيات لأول مرة للجمهور المصرى، بجانب أغنيات من ألبومها الأخير أمنية.

ودعت المطربة الجزائرية من قلب الأقصر، جميع العرب ومحبى الآثار القديمة بزيارة تلك المدينة، كما دعت إلى نشر المكتبات فى كل ربوع الوطن العربى وتعليم مختلف أنواع الفنون لطلاب المدارس، حتى يكون لدينا أجيال تقرأ وتحب الفن كما يتم فى أوروبا، حيث أن الشعوب الأوروبية تقرأ وتنشأ على حب الفنون منذ الصغر، وتحرص على زيارة المتاحف والمسارح ودور السينما، مشيدةً بالكثير من الفرق الموسيقية التى تشكلت حديثا فى مصر مثل فرقة كاريوكى وفرقة أولاد البلد.
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