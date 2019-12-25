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غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 10 مناطق بمدينة نقادة

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:19 ص
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بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أعلنت الوحدة المحلية لمدينة نقادة، جنوب قنا، عن أنه نظرا لقيام هندسة كهرباء نقادة بأعمال الصيانة فسوف يتم فصل التيار الكهربائي عن 10 مناطق وقرى بمدينة نقادة.

وأوضحت الوحدة المحلية، أن المناطق هي (اسمنت، بشلاو، دراو، قرقطان، ترعة صوص، عزبة عبدالمولى، دنفيق، الحرزات، العربات، حاجر دنفيق) وذلك غدا الخميس من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا وسيتم عودة التيار الكهربائي فور الانتهاء من اعمال الصيانة.
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