عاجل.. تحطم طائرة عسكرية شمال إيران

أفادت قناة روسيا اليوم، في خبر عاجل لها، منذ قليل، نقلًا عن وكالة إرنا، بسقوط طائرة قد تكون عسكرية اصطدمت بجبال سبلان في محافظة اردبيل شمال إيران.

وقالت مديرة دائرة الأزمات والطوارئ الطبية في محافظة أردبيل، إن الطائرة العسكرية التي تحطمت من طراز ميج -29 ولم يتضح بعد مصير الطيار والبحث جاري للعثور على حطام الطائرة، حسبما ذكرت قناة العالم الإيرانية.

وفي سياق متصل، سقطت طائرة تعليم صغيرة في مطار مدينة ”كاشمر“ التابعة لمحافظة خراسان الرضوية، الواقعة شمال شرق إيران؛ مما أسفر عن مقتل طاقمها.

وقالت وكالة أنباء إيرانية، إن الطائرة سقطت بعد دقيقتين من خروجها من مدرج مطار كاشمر“، مبينة أن ”قائد الطائرة وطالبًا متدربًا لقيا مصرعهما فور سقوطها“.

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول في مطار ”كاشمر“ قوله، إن ”طاقم الطائرة المكون من طيار وتلميذه كانا بمهمة تعليمية“، مشيرًا إلى أن ”جثة أحدهما تم استخراجها من قبل فرق الإطفاء بمطار مدينة كاشمر“.