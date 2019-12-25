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"رياح وغيوم".. رفع درجة الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية بالبحر الأحمر

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:19 ص
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بوابة الفجر
محمد طه
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تشهد مدينة الغردقة وعدد مدن محافظة البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، عدم استقرار في الأحوال الجوية، وتكاثر للغيوم والسحب مع زيادة في سرعة الرياح.

وأعلنت محافظة البحر الأحمر، عن رفع درجة الاستعداد بجميع المديريات والوحدات المحلية للمدن واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، بعد تلقيها تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية، بتعرض بعض المدن بالمحافظة لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

فيما يعمل مينائي الغردقة وسفاجا البحري بكامل طاقتهما ولم يتأثران بالتقلبات الجوية التي تشهدها بعض مدن البحر الأحمر.

وأصدر رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، صباح اليوم الأربعاء، تعليمات مشددة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة ورفع درجة الاستعداد القصوى والتأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية، لسلامة الملاحة البحرية وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

وأعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي بلغت 19 عقدة جنوبية غربية وارتفاع الأمواج ما بين 2-3 أمتار والضغط 1009 درجة وحالة البحر مضطربة جدا وتم إيقاف كافة الأنشطة البحرية، وذلك على كافة الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.
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