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عميد تمريض القاهرة: الشعوب ترتقي بالعلم والعلماء

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:19 ص
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صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
أية حمروشي
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احتفلت جامعة القاهرة بعيد العلم الـ 16، أمس الثلاثاء، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وبحضور عدد كبير من الوزراء والمحافظين وكبار الشخصيات العامة ورجال الدولة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب، إلى جانب عدد من العلماء.

وعلى هامش اللقاء، قالت الدكتورة عبير سعد زغلول عميدة كلية التمريض بجامعة القاهرة في يوم العلم، إن الشعوب ترتقي بالعلم والعلماء لبناء جيل جديد ولذلك جامعة القاهرة تحتفل كل عام بعيد العلم تكريمًا للعلماء، وانصح الطلاب بالعلم.

ووجهت عبير، رسالتها لطلبة كلية التمريض: "وظفوا خدمتكم لمساعدة المريض والارتقاء بكل حرف تتعلموه من أجل مساعدة المرضى"، موضحة أن كلية التمريض تستعد لامتحانات العام الدراسي 2019.

وتابعت: "بنراعي في رغبات الطلاب الجداول لكي تتماشي مع الامتحانات وأيضًا بنراعي احتفالات أخواتنا المسيحيين للاحتفال بالكريسماس".

وعن خروج جامعة القاهرة من التصنيف كأفضل جامعة، قالت: "جامعة القاهرة حصلت على أعلى تصنيف بالصين من أفضل الجامعات، واحنا قفزنا بشدة وفي صحوة شديدة من النجاح ولهذا نحتفل بعيد العلم لتميزنا". 

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