Advertisements
حرب بين الأهلي والزمالك على الصفقة الشتوية
الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 09:09 ص
Advertisements
Advertisements
دخل النادي الأهلي في منافسة قوية مع الزمالك على احدي الصفقات المميزة لضمها خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بشهر يناير.
واشتعل الصراع بين قطبي الكرة المصرية على صفقة أسامة جلال مدافع إنبي وذلك بعد تألقه طوال الفترة الماضية خاصة بعد فوزه بكأس الأمم الإفريقية مع المنتخب الأولمبي.
وطالب الزمالك من مسئولي إنبي تحديد الشروط المطلوبة من أجل الحصول على خدمات أسامة جلال فى الشتاء المقبل.
وبدأ إنبي النظر في العروض المقدمة للاعب أسامة جلال والتفكير في فتح باب الرحيل أمامه للانتقال لاحد القطبين واستغلال الصراع للحصول على أكبر عائد مادي نظير بيعه في الانتقالات الشتوية.
Advertisements