حرب بين الأهلي والزمالك على الصفقة الشتوية

دخل النادي الأهلي في منافسة قوية مع الزمالك على احدي الصفقات المميزة لضمها خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بشهر يناير.









واشتعل الصراع بين قطبي الكرة المصرية على صفقة أسامة جلال مدافع إنبي وذلك بعد تألقه طوال الفترة الماضية خاصة بعد فوزه بكأس الأمم الإفريقية مع المنتخب الأولمبي.



