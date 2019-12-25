عاجل.. السيسي يفتتح اليوم عددا من المشروعات بالفيوم

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، عددا من المشروعات القومية فى مجال الإنتاج الحيواني المتكامل بمحافظة الفيوم.





صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.





ويستهدف مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل في محافظة الفيوم، تقليل الفجوة الغذائية في البروتين الحيوانى والعمل على توفيره بالكميات والجودة والأسعار المناسبة في متناول المواطن.





