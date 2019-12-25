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عاجل.. السيسي يفتتح اليوم عددا من المشروعات بالفيوم

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 09:06 ص
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عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
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يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، عددا من المشروعات القومية فى مجال الإنتاج الحيواني المتكامل بمحافظة الفيوم.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

ويستهدف مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل في محافظة الفيوم، تقليل الفجوة الغذائية في البروتين الحيوانى والعمل على توفيره بالكميات والجودة والأسعار المناسبة في متناول المواطن.


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محافظة الفيوم الفيوم السفير بسام راضى الرئيس عبد الفتاح السيسى

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