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150 طفلا يشاركون في احتفالية المتحف القبطي بعام 2020

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 09:08 ص
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
حسام زيدان
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سجلت كاميرا بوابة الفجر، فرحة الأطفال في الاحتفالية التي نظمها المتحف القبطي بمناسبة العام الجديد، والتي شارك فيها 150 طفلًا من مراحل عمرية مختلفة.

وشهد الاحتفالية جيهان عاطف مدير عام المتحف، والدكتور أحمد الشربيني المشرف العام على مشروع المتحف القومي للحضارة، وعدد من المهتمين بالتراث والآثار.

والاحتفالية ضمت عدة فقرات ترفيهية وورش فنية شارك فيها الأطفال تحت إشراف القسم التعليمي في المتحف فصمموا شجرة "عيد الميلاد" الكريسماس، وأقنعة بابا نويل من الفوم، وحصل عليها الأطفال كهدايا.

ثم توالت الفقرات الترفيهية التي أحياها عرائس لشخصيات محببة لهم في الرسوم المتحركة، مثل الأسد والقرد والبلياتشو.

ومن ناحيتها قالت جيهان عاطف مدير عام المتحف إنهم انتهزوا مناسبة أعياد الميلاد المجيد لربط الأطفال بالمتحف وما به من كنوز، مما يزيد من وعيهم بالآثار، فقد تم تنظيم جولة للأكبر سنًا منهم بين مقتنيات المتحف حيث شرح لهم أمناء المتحف أبرز القطع الأثرية في المتحف ومنها أيقونات الميلاد.

والمتحف القبطي افتتح عام 1910 وأول ما أداره مرقس باشا سميكة الذي كان مهموما بالأثار القبطية والحفاظ عليها، وصاحب فكرة إنشاء المتحف، ويضم المتحف روائع الآثار المصرية في الفترة القبطية من تحف حجرية ورسوم الفريسكو، والمخطوطات والنسيج، وتحف عاجية وأيقونات وتحف خشبية ومعدنية وفخار وزجاج ومعدن.
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