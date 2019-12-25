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طوارئ بالبحر الأحمر ورفع درجة الاستعداد لسوء الأحوال الجوية

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 09:05 ص
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ميناء
ميناء
أبوبكر عبد المعز
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أصدر اللواء بحرى خالد زهران رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، صباح اليوم الأربعاء، تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة ورفع درجة الاستعداد القصوى والتأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية؛ لسلامة الملاحة البحرية وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

كما أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التى بلغت 19 عقدة جنوبية غربية وارتفاع الأمواج ما بين 2-3 أمتار والضغط 1009 درجة وحالة البحر مضطربة جدا وتم إيقاف كافة الأنشطة البحرية، وذلك على كافة الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

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