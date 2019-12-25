Advertisements
Advertisements
Advertisements

اغتيال جديد لناشط عراقي في الديوانية

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 08:57 ص
Advertisements
ناشط عراقي
ناشط عراقي
وكالات
Advertisements

تعرض الناشط العراقي ثائر الطيب، أمس الثلاثاء، للاغتيال في مدينة الديوانية جنوبي البلاد، الأمر الذي فجر غضبا في وجه الميليشيات والأحزاب الموالية لإيران في المحافظة.

 

وكانت عبوة لاصقة، استهدفت سيارة الطيب في منتصف شهر ديسمبر الجاري، ونقل على إثرها إلى مستشفى الديوانية.

 

وأحرق محتجون غاضبون مقرات لميليشيات عصائب أهل الحق وبدر، وأخرى تعود إلى حزب تيار الحكمة السياسية، بعد إعلان نبأ وفاة الناشط سادت حالة من الغضب في الديوانية.

 

ووفقًا لقناة سكاي نيوز عربية، هذه الميليشيات والأحزاب معروفة بولائها لإيران، وسبق أن هاجمها متظاهرون مرات عدة خلال الاحتجاجات غير المسبوقة التي تجتاح البلاد منذ مطلع أكتوبر الماضي.

 

كما دعت تنسيقيات الحراك الشعبي في العراق إلى قطع الطرق الرئيسية في بغداد، ردا على وفاة الناشط المدني.

 

وينضم الطيب إلى قائمة طويلة من الناشطين المشاركين في الاحتجاجات، الذين تعرضوا لعمليات أو محاولات اغتيال.

 

ويقول متابعون إن الهدف من موجة الاغتيالات إسكات أصوات الناشطين المطالبين بمحاربة الفساد، ومنعم من التعبير عن رفض التدخل الإيراني في شؤون بلدهم.

 

وتقول تقارير إن هناك حملة ممنهجة من الخطف والتخويف والترويع ضد الناشطين تنفذها جهات مجهولة، وكيانات مسلحة وخارجين عن القانون، فيما تحوم الشبهات حول أياد محلية مدعومة من إيران.

 

ولا يبدو أن السلطات العراقية تمكنت حتى الآن من الوفاء بتعهداتها بحماية المتظاهرين، خلال الاحتجاجات التي قتل خلالها المئات وأصيب الآلاف.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ناشط عراقي العراق الاحتجاجات العراقية اغتيال ناشط عراقي

أخبار تهمك

بيان عاجل من الفريق سامي عنان

منذ حوالي 17 ساعة

أول تعليق من "عنان" عن تدهور صحته عقب خروجه من السجن

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| نتيجة مباراة ليفربول| ملخص وأهداف مباراة ليفربول وليستر سيتي| مشاهدة بث مباشر ليفربول live

الآن

«يلا شوت bein SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول liverpool yalla

الآن

تعطيل الدراسة في بعض المناطق بسبب الأحوال الجوية

منذ ساعتين و 10 دقيقة

تعليق ساخر من عمرو أديب على فايلر واكتساح الأهلي للاتحاد

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. تعليق مثير من مرتضي منصور بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج الحربي

منذ حوالي 12 ساعة

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول HD

الآن

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش ليفربول LIVER

الآن

الأهلي يستقر على بديل محمد محمود في قائمة الفريق

منذ ساعتين و 19 دقيقة

مصر تقدم "صياغة بديلة" لحل أزمة سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. فايلر يفجر مفاجأة نارية ويقرر الإطاحة بنجم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. اشتعال أزمة بين الأهلي وكهربا بسبب الطمع

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. غرق شوارع ومحال وتوقف حركة الصيد في دمياط (صور)

منذ 36 دقيقة

بعد كهربا.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

اتهام الحرس الثوري باغتيال رمز الاحتجاجات في البصرة ضد إيران

مليشيات إيران تستبق مظاهرات البصرة بحملة اعتقالات

هل يتدخل الحرس الثوري لقمع متظاهري العراق؟

الإفراج عن المسعفة العراقية صبا المهداوي

البرلمان العراقي يطالب الأجهزة الأمنية بحماية المتظاهرين

حوادث بالجملة والفاعل مجهول.. شبح الاغتيالات يجتاح العراق من جديد

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
04:45 م

بيان عاجل من الفريق سامي عنان

أول تعليق من "عنان" عن تدهور صحته عقب خروجه من السجن

06:20 ص

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

04:19 ص

«يلا شوت bein SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول liverpool yalla

09:14 م

عاجل.. غرق شوارع ومحال وتوقف حركة الصيد في دمياط (صور)

08:49 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status