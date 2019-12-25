صحيفة أوكرانية: مدمرة صاروخية أمريكية تدخل ميناء أوديسا

ذكرت الصحيفة المحلية الأوكرانية "دومسكايا"، اليوم الأربعاء، أن المدمرة الصاروخية الأمريكية "Ross" دخلت ميناء أوديسا.

ووفقًا للصحيفة، رست المدمرة (USS Ross DDG71)، في مرسى ك1 على رصيف كرانتين". ولم يتم تحديد الغرض من زيارة المدمرة الأمريكية.

وكانت هذه المدمرة، قد شاركت مع سفينة الإنزال الأمريكية "Whidbey Island" في المناورات الدولية "سيبريز-2016" خلال آخر زيارة لها إلى أوديسا في عام 2016.

ودخلت السفن الحربية للناتو، في عام 2019 البحر الأسود 30 مرة، ورست 15 منها في أوديسا.

وتعتبر المدمرة (USS Ross DDG71) نسخة قديمة من السفينة "Arleigh Burke" ، التي تم إطلاقها في مارس/ آذار عام 1996، وتم تخصيصها للقاعدة البحرية "Norfolk" ، فرجينيا. طول السفينة 154 مترا، عرضها 20 مترا، وسعتها 8775 طنا. يتكون طاقمها من 337 شخصا.

المدمرة مزودة، أيضًا، بصواريخ هاربون المضادة للسفن، وفيها 90 منصة لإطلاق صواريخ توماهوك المجنحة، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.