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واقعة إطلاق النائبة نوسيلة إسماعيل النار منذ عام والسلاح مرخص

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 08:51 ص
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أرشيفية
أرشيفية
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بالنسبة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بقيام النائبة نوسيلة إسماعيل، عن محافظة الشرقية، بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري من خلال تواجدها بشرفة أحد العقارات، تبين أن الواقعة المشار إليها منذ عام، وأن السلاح المستخدم مرخص للنائبة.

وكانت النائبة نوسيلة إسماعيل اعتذرت على قيامها بإطلاق النيران من سلاحها المرخص، قائلة: "لأعتذر للشعب المصري عن خطأ إطلاق النيران في فرح ابنتى".


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