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عاجل.. غرق شوارع ومحال وتوقف حركة الصيد في دمياط (صور)

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 08:49 ص
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غرق مطاعم في دمياط
غرق مطاعم في دمياط
هند الشيال
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شهدت محافظة دمياط، صباح اليوم الأربعاء، موجة من الرياح الشديدة، تسببت في تعطل حركة الصيد نسبيا في مدينة عزبة البرج، بسبب سرعة الرياح، وارتفاع مستوى الأمواج الذي يتعثر معه تحرك رحلات الصيد ذهابا وايابا، حيث شهدت المحافظة موجة شديدة من الرياح.

كما تسببت الرياح الشديدة وحركة الأمواج في غرق عدة كافيهات ومطاعم مطلة على البحر في مدينة رأس البر بدمياط، حيث وصلت الأمواج الي داخل تلك الكافيهات والشوارع الداخلية وتسببت في غرق تلك الشوارع خاصة المطلة على البحر.

فى سياق متصل، لا تزال حركة تداول السفن والحاويات بميناء دمياط، سارية في ظل النوة الجوية.

قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بزيارة تفقدية لمدينة رأس البر والتى رافقها خلالها اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد.

واستهلت المحافظ تلك الزيارة بمتابعة الأعمال النهائية بمشروع تطوير منطقة شمال الصيادين والذى يضم ١١ عمارة سكنية وكذلك اختيار الخامات المستخدمة في تشطيبات تلك العمارات وذلك بما يتناسب مع الطبيعة المناخية للمدينة، كما وجهت المحافظ بسرعه الانتهاء من كافة الأعمال بالمشروع تمهيدا لإعلان محافظة دمياط خالية من المناطق العشوائية مطلع ٢٠٢٠.

وواصلت المحافظ جولتها بتفقد الأعمال الجارية بالسوق الحضارى الذى تم إنشاؤه فى ضوء خطة المحافظة للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والعشوائية حفاظا على المظهر الحضارى الذى يتناسب مع مكانة مدينة راس البر، إذ يتضمن هذا السوق ٥ باكيات بإجمالى ١٩٢ وحدة تشتمل أيضًا على دورات مياه وكافيتريا بالإضافة إلى الجزء الإدارى.

وفى سياق متصل، أكدت المحافظ على القائمين بتنفيذ هذا المشروع بالاسراع فى معدلات التنفيذ لإمكانية تسكين الوحدات وفقا للبرنامج الزمنى المحدد.

عاجل.. غرق شوارع ومحال وتوقف حركة الصيد في دمياط (صور)
عاجل.. غرق شوارع ومحال وتوقف حركة الصيد في دمياط (صور)
عاجل.. غرق شوارع ومحال وتوقف حركة الصيد في دمياط (صور)
عاجل.. غرق شوارع ومحال وتوقف حركة الصيد في دمياط (صور)
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