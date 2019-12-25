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هونج كونج: استئناف المواجهات في مراكز التسوق والشوارع

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 08:46 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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استؤنفت المصادمات في هونغ كونغ بين الشرطة والمتظاهرين المناهضين للحكومة، وارتدى بعضهم قبعات سانتا كلوز، حيث يبدو أن المظاهرات، التي استمرت أكثر من 6 أشهر، ستستمر إلى العام الجديد.

حطم المتظاهرون الذين يرتدون ملابس سوداء نوافذ المتاجر، بينما ردت الشرطة بالغاز المسيل للدموع واعتقلت عددًا من المتظاهرين.

لا تظهر أي علامة على انتهاء الاحتجاجات التي تطالب بحقوق ديمقراطية أكبر على الرغم من الانتصار الساحق الذي حققه المرشحون المناهضون للمؤسسة في انتخابات ممثلي المنطقة في وقت سابق من هذا الشهر.

وتركزت الاحتجاجات على حي مونغ كوك الذي يقطنه الطبقة العاملة في المدينة. ردًا على ذلك، طاردت الشرطة المتظاهرين المشتبه بهم في مراكز التسوق وفي قطارات الأنفاق.

فقدت الاحتجاجات، التي دخلت الآن شهرها السابع، بعضًا من شدة المواجهات العنيفة السابقة وكثافتها، ووفقًا للمنظمين، فإن التجمع السلمي الذي تم في وقت سابق من هذا الشهر لا يزال يجذب 800 الف شخص، مما يظهر دعمًا قويًا للحركة.

وردد العشرات من الاشخاص الذين يرتدون ملابس سوداء واقنعة شعارات من بينها "إحياء هونج كونج، ثورة عصرنا"، و"استقلال هونج كونج" أثناء تجولهم في مراكز التسوق.

وقال كين، طالب يبلغ من العمر 18 عامًا: "يتسوق الكثير من الناس، لذا فهي فرصة جيدة لنشر رسالتنا وإخبار الأشخاص بما نقاتل من أجله.. نحن نحارب من أجل الحرية، نحن نكافح من أجل مستقبلنا."

ألقت الشرطة القبض على أكثر من 6000 شخص منذ تصاعد الاحتجاجات في يونيو، بما في ذلك عدد كبير خلال الحصار المطول والعنيف في جامعة هونغ كونغ للفنون التطبيقية في منتصف نوفمبر.

يشعر الكثير من سكان هونج كونج بالغضب إزاء ما يرون أنه تدخل بكين في الحريات التي وعدت بها المستعمرة البريطانية السابقة عندما عادت إلى الحكم الصيني في عام 1997.

وتنكر الصين التدخل وتقول إنها ملتزمة بصيغة "دولة واحدة ونظامان" الموضوعة في ذلك الوقت وألقت باللوم على القوات الأجنبية في إثارة الاضطرابات.
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الصين و هونج كونج استئناف مواجهات هونج كونج احتجاجات هونج كونج

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