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جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 25 / 12 / 2019.. مشاهدة مباراة بيراميدز ضد وادي دجلة بث مباشر

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 08:31 ص
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جدول مبارايات اليوم
جدول مبارايات اليوم
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جدول مواعيد مباريات اليوم، حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأربعاء الموافق 25 / 12 / 2019، أبرزها مباراة بيراميدز ضد وادي دجلة في الدوري المصري، والقنوات الناقلة لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ10"

إنبي ضد حرس الحدود، تقام المباراة في تمام الثانية والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

سموحة ضد الجونة، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport 2.

طلائع الجيش ضد المصري، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

بيراميدز ضد وادي دجلة، تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي "الجولة الخامسة"

حسنية أكادير ضد نهضة الزمامرة، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة المغربية الرياضية.

نهضة بركان ضد يوسفية برشيد، تقام المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة المغربية الرياضية.

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