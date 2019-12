شاهدبالصور.. هكذا احتفل نجوم ونجمات هوليوود بليلة الكريسماس

ومنها لقطات من احتفال النجم الأسترالي الكبير هيو جاكمان البالغ من العمر 51 عام، وزوجته "ديبورا لي فورنيس"، البالغة من العمر 64، خلال احتفالهما بليلة الكريسماس.



ونشر هيو صورة لنفسه، وكانت أمامه شجرة الكريسماس، ووجه لمتابعيه عبارة تهنئة تقول، "كريسماس سعيد من أسرتنا لأسركم جميعا".



كما حرص النجم الهوليوودي الكبير أنطونيو بانديراس على مشاركة متابعيه على حسابه الخاص على موقع أنستجرام، مظاهر الاحتفال بليلة عيد الميلاد، الكريسماس.



ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية، صورة نشرها أنطونيو بانديراس عبر حسابه الخاص على موقع تبادل الصور الشهير، كان بها برفقة حبيبته "نيكول كيمبل".



وظهر أنطونيو في الصورة، ومع نيكول كيمبل، يرتديان ملابس النوم، "البيجامات"، ووجه لمتابعيه عبارة تهنئة تقول، Sweet Christmas.



ونجمة تليفزيون الواقع، كايلي جينر التي شاركت متابعيها لحظات احتفالها بعيد الكريسماس لهذا العام، بنشرها لصورة جديدة شهدت مظاهر احتفالها بهذه المناسبة.



ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية، هذه الصورة المميزة التي ظهرت بها كايلي، مرتدية لزي بابا نويل، أو سانتا كلوز، وكان من حولها عدد كبير من صديقاتها المقربين.



ووفقا للصحيفة، كان من أصدقاء كايلي المشاركين في هذه الصورة، وحرصن على ارتداء اطلالات مطابقة لها، كل من الموديل "صوفيا ريتشي"، ومساعدتها الخاصة "فيكتوريا فيلارويل"، وصديقتها المقربة "ستايسي كارانكولو"، وصديقتها "يريس بالمر".



وكانت كايلي ومعها جميع من سبق ذكرهن، يرتدين إطلالة مطابقة لزي سانتا كلوز الأحمر الشهير.

كما نقلت الصحيفة، صورة لشقيقة كايلي الكبرى، نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان، التي نشرت صورة لها تكشف من خلالها عن مظاهر احتفالها بعيد الكريسماس لهذا العام.



ونقلت صحيفة ديلي ميل هذه الصورة التي لم تنشرها كيم على صفحتها الرسمية على موقع انستجرام، ولكن نشرتها على الصفحة الرسمية لماركة الملابس الداخلية الخاصة بها والمعروفة باسم SKIMS.



وأوضحت الصحيفة أن كيم قررت استغلال مناسبة الكريسماس، لنشر لقطات ترويجية لها جديدة، ولماركة ملابسها الخاصة.



وكانت ترتدي كيم في الصورة التي نشرتها، ملابس من هذه الماركة، ومن خلفها شجرة كريسماس بيضاء عملاقة.



ذلك بالإضافة للمغنية الكبيرة ماريا كيري، التي حرصت على مشاركة متابعيها مظاهر احتفالها بليلة الكريسماس، بنشرها لصورة جديدة لها برفقة ابنائها خلال احتفالهم بهذه المناسبة.



ونقلت صحيفة ديلي ميل، الصورة التي نشرتها ماريا، وظهرت بها وسط الثلوج، ومعها ابنائها "موروكان"، و"مونرو كانون".



ذلك بعد أن اختيرت النجمة ماريا كيري لتقوم بإشعال أضواء احتفالات الكريسماس لمبنى إمباير ستيت الشهير بمدينة نيويورك لهذا العام.



كما قد أعادت ماريا طرح نسخة جديدة من أغنيتها الشهيرة لموسم الكريسماس all I want for Christmas is you.



ونقلت صحيفة ديلي ميل، صورة ظهرت بها النجمة الشابة المثيرة للجدل مايلي سايرس برفقة كافة أفراد اسرتها، نشرتها عبر حسابها الخاص على موقع أنستجرام، لتشارك بها متابعيها مظاهر احتفالهم بالكريسماس هذا العام.

وقالت الصحيفة البريطانية، أن صورة أسرة سايرس غلب عليها الطابع الأمريكي الجنوبي، بأن حرص الجميع على ارتداء أزياء مستوحاة من إطلالات رعاة البقر، مع العلم بأن أسرة مايلي في أغلبها من المشتغلين بعالم الموسيقى.



وصرة أخرى للنجمة ليندسي لوهان، شاركت بها متابعيها على حسابها الخاص على موقع أنستجرام، صورة من احتفالها بأمسية الكريسماس لعام 2019 الجاري.



ونقلت صحيفة ديلي ميل هذه الصورة التي كشف من خلالها، احتفال ليندسي بعيد الكريسماس هذا العام، في حضن صحراء سلطنة عمان.

وظهر برفقة ليندسي أثنين من أصدقاءها المقربين، وكتبت المغنية الشهيرة على الصورة التي نشرتها كلمات، "عمان"، و"موسم اعياد سعيد"، وارفقتهم بالعلم العماني وشجرة الكريسماس.



وكذلك شاركت المغنية الشابة كاميلا كابيو متابعيها على صفحتها الرسمية على موقع "أنستجرام" صورة من احتفالها بليلة الكريسماس لعام 2019 الجاري.



ونقلت صحيفة ديلي ميل، هذه الصورة التي ظهرت بها كاميلا وكانت محتضنة لجدها، ومعها شابة يرجح أنها شقيقتها، حيث اختارت كاميلا أن تقضي الكريسماس هذا العام برفقة أسرتها.



وكتبت كاميلا مع الصورة عبارة تقول، "أشعر بسعادة كبيرة كوني في المنزل مع الأسرة، أرسل للجميع الحب والسلام أينما كنتم، كريسماس سعيد للجميع".



