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شاهد.. حريق يلتهم 50 منزلا في تشيلي

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 08:20 ص
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حريق ضخم
حريق ضخم
وكالات
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اندلع حريق في ضاحية فقيرة بمدينة فالبارايسو الساحلية في تشيلي دمر عشرات المنازل، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

 

وكافح رجال الإطفاء للسيطرة على الحريق، وسط فرار السكان من منازلهم عشية احتفالات عيد الميلاد.

 

وكتبت هيئة الإطفاء تغريدة على موقع تويتر،قالت فيها: "انتشر (أفراد) إدارة إطفاء فالبارايسو بالكامل وتلقوا دعما من وحدات مجاورة. وأتى الحريق على قرابة خمسين منزلا". وأضافت أنه جرى إخلاء ضاحيتين قريبتين، وفقا لرويترز.

 

ووفقًا لوكالة سبوتنيك، بدأ الحريق في منطقة أحراج ليمتد بعدها إلى المدينة. وساهمت درجات حرارة الصيف المرتفعة في نصف الكرة الجنوبي والرياح القوية في إذكاء الحريق.

 

وفالبارايسو ذات شعبية بين السائحين في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية. كما تشتهر بمنازلها الخشبية الزاهية الألوان.

 

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حريق تشيلي 50 منزل

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