وفد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يهنىء مطران الموارنة بعيد الميلاد



حيث أرسل الانبا رافائيل اسقف كنائس وسط القاهرة وفد كنسى لتقديم التهنئه بعيد الميلاد، وكان على رأسهم الأب بطرس وليم، كاهن كنيسة المرقسية بوسط القاهرة، والأب كراس وليم، والأب انطونيوس وصفى.



جاء ذلك خلال القداس الاحتفالى الذى أقيم مساء أمس بكاتدرائية القديس يوسف المارونية، وترأس الصلاة المطران جورج شيهان مطران الكنيسة المارونية بمصر والسودان.



على صعيد آخر، حضر اللواء فودة عبد المطلب، مندوب من رئاسة الجمهورية، واللواء خالد فتح الله، مندوب عن وزير الداخلية.

شاركت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء أمس، في احتفالات عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية القديس يوسف المارونية بالظاهر.