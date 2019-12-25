Advertisements
Advertisements
Advertisements

بث مباشر | مشاهدة مباراة تشيلسي وأرسنال بث مباشر بدون تقطيع chelsea vs arsenal | Premier League live

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 07:49 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
مشاهدة مباراة أرسنال وتشيلسي بث مباشر أرسنال وتشيلسي اليوم مشاهدة مباراة أرسنال مشاهدة مباراة تشيلسي بث مباشر مباراة أرسنال اليوم مشاهدة مواجهة تشيلسي بدون توقف يمتلك تشيلسي رقما مميزا في مباريات الديربي التي تجمعه بأندية لندن في مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز على مدار التاريخ.

مشاهدة مباراة أرسنال وتشيلسي ويعد البلوز أكثر الفرق تحقيقاً للأنتصارات في مباريات الديربي التي تجمع بين الاندية اللندنية في الدوري الانجليزي الممتاز بـ 129 انتصار.

مشاهدة مباراة أرسنال وتشيلسي في حين يعد توتنهام أقل الفرق تذوقاً لمرارة الهزيمة في "ديربيات لندن" بعدما خسر في 88 مباراة، يليه وست هام يونايتد الذي خسر في 100 مباراة.

مشاهدة مباراة أرسنال وتشيلسي وحقق فريق تشيلسي فوزا هاما على نظيره توتنهام بنتيجة 2-0، خلال المباراة التى جمعت الفريقين الاحد الماضي بملعب "توتنهام"، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

مشاهدة مباراة أرسنال وتشيلسي ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 32 نقطة، بينما يحتل توتنهام المركز السابع برصيد 26 نقطة.

مشاهدة مباراة أرسنال وتشيلسي وسيكون تشيلسي على موعد مع ديربي لندني جديد عندما يواجه ارسنال الاحد المقبل بملعب "الامارات"، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من منافسات "البريميرليج". 

Advertisements

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| نتيجة مباراة ليفربول| ملخص وأهداف مباراة ليفربول وليستر سيتي| مشاهدة بث مباشر ليفربول live

الآن

تعليق ساخر من عمرو أديب على فايلر واكتساح الأهلي للاتحاد

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يستقر على بديل محمد محمود في قائمة الفريق

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. تعليق مثير من مرتضي منصور بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج الحربي

منذ حوالي 12 ساعة

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول HD

الآن

بيان عاجل من الفريق سامي عنان

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. اشتعال أزمة بين الأهلي وكهربا بسبب الطمع

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. فايلر يفجر مفاجأة نارية ويقرر الإطاحة بنجم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

مصر تقدم "صياغة بديلة" لحل أزمة سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت bein SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول liverpool yalla

الآن

بعد كهربا.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. غرق شوارع ومحال وتوقف حركة الصيد في دمياط (صور)

منذ 34 دقيقة

أول تعليق من "عنان" عن تدهور صحته عقب خروجه من السجن

منذ حوالي 3 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش ليفربول LIVER

الآن

تعطيل الدراسة في بعض المناطق بسبب الأحوال الجوية

منذ ساعتين و 8 دقيقة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
04:45 م

بيان عاجل من الفريق سامي عنان

أول تعليق من "عنان" عن تدهور صحته عقب خروجه من السجن

06:20 ص

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

04:19 ص

«يلا شوت bein SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول liverpool yalla

09:14 م

عاجل.. غرق شوارع ومحال وتوقف حركة الصيد في دمياط (صور)

08:49 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status