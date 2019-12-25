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مشاهدة مباراة أرسنال وتشيلسي بث مباشر في الدوري الإنجليزي الممتاز

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 07:48 ص
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بوابة الفجر
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كشف ميكيل ارتيتا المدير الفني الجديد لنادي آرسنال الإنجليزي اليوم الثلاثاء عن تشكيل الجهاز المعاون له.

وظل فريدي ليونجبرج في الجهاز الفني للفريق بعد أن تولى منصب المدير الفني لأرسنال بشكل مؤقت عقب إقالة المدير الفني أوناي إيمري.

وضم الجهاز الفني لآرسنال أيضاً كُل من البرت ستويفنبرج وستيف راوند.

مشاهدة مباراة أرسنال وتشيلسي بث مباشر أرسنال وتشيلسي اليوم مشاهدة مباراة أرسنال مشاهدة مباراة تشيلسي بث مباشر مباراة أرسنال اليوم مشاهدة مواجهة تشيلسي بدون توقف ويعمل ستويفنبرج حالياً في الجهاز الفني لمنتخب ويلز تحت قيادة ريان جيجز، وسيتولى المنصبين معاً حتى يورو .2020

أما راوند فسبق له العمل مع المدير الفني ديفيد مويس في إيفرتون ومانشستر يونايتد.

وتولى ايناكي كانا بافون منصب مدرب حراس المرمى في أرسنال قادماً من صفوف برنتفورد.

ويلتقي أرسنال مع بورنموث يوم الخميس المقبل بحثاً عن تحسين وضعه في جدول الترتيب في ظل إحتلاله المركز الحادي عشر بالدوري الإنجليزي، مشاهدة مباراة أرسنال وتشيلسي بث مباشر أرسنال وتشيلسي اليوم مشاهدة مباراة أرسنال مشاهدة مباراة تشيلسي بث مباشر مباراة أرسنال اليوم مشاهدة مواجهة تشيلسي بدون توقف.

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أرتيتا يكشف عن الجهاز المعاون له في آرسنال

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