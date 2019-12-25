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مصر تقدم "صياغة بديلة" لحل أزمة سد النهضة

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 07:41 ص
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سد النهضة ـ ارشيفية
سد النهضة ـ ارشيفية
الفجر
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كشفت وزارة الري والموارد المائية، في بيان لها الثلاثاء، عن "صياغة بديلة"، في أزمة سد النهضة تحقق مصالح كل من القاهرة والخرطوم وأديس أبابا.

وقالت الوزارة في بيانها، إن مصر تؤكد على سعيها قدمًا فى مفاوضات سد النهضة للتوصل إلى تفاهم واتفاق مع كلا من السودان وإثيوبيا بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد وخصوصا خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد والحرص على التوصل لصيغة توافقية تحقق مصلحة الدول الثلاث متمثلة فى حق أثيوبيا فى تحقيق التنمية التي تنشدها بما لا يمثل خطراً جسيمًا على مصر ويضمن تدفق المياة لها وحق الحياه.

وأضافت الوزارة: "هذا وقد قدمت مصر صياغة بديله لربط السدين بما يحقق مصلحة الطرفين"، مضيفة: "وتجدر الإشارة انه فى ضوء مخرجات اجتماع واشنطن الذى عُقد فى ٦ نوفمير تم عقد ثلاث اجتماعات ومن المقرر عقد الاجتماع الرابع فى ٩-١٠ يناير المقبل لاستكمال النقاشات والمفاوضات، وكان قد تم تصميم مصفوفة تتضمن الثلاث مقترحات للدول الثلاث ويدور النقاش حولهم والعمل على تقريب وجهات النظر بينهم للتغلب علي نقاط الخلاف".
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مصر قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الان مصر

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