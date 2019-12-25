مصر تقدم "صياغة بديلة" لحل أزمة سد النهضة

كشفت وزارة الري والموارد المائية، في بيان لها الثلاثاء، عن "صياغة بديلة"، في أزمة سد النهضة تحقق مصالح كل من القاهرة والخرطوم وأديس أبابا.





وقالت الوزارة في بيانها، إن مصر تؤكد على سعيها قدمًا فى مفاوضات سد النهضة للتوصل إلى تفاهم واتفاق مع كلا من السودان وإثيوبيا بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد وخصوصا خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد والحرص على التوصل لصيغة توافقية تحقق مصلحة الدول الثلاث متمثلة فى حق أثيوبيا فى تحقيق التنمية التي تنشدها بما لا يمثل خطراً جسيمًا على مصر ويضمن تدفق المياة لها وحق الحياه.



