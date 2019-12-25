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مصر واليونان يتفقان على اتساق المصالح والمواقف في شرق المتوسط

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 07:39 ص
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مصر واليونان
مصر واليونان
الفجر
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تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا مساء اليوم الثلاثاء، من رئيس الوزراء اليوناني، وصح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول بحث العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين في مختلف المجالات.

وأكد رئيس الوزراء اليوناني حرصه على تبادل وجهات النظر والتشاور مع السيد الرئيس تجاه القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف السفير بسام راضي، أنه تم خلال الاتصال التأكيد علي اتساق المصالح والمواقف المشتركة بين البلدين في منطقة شرق المتوسط، وأكد الرئيس السيسي، متانة وتميز العلاقات التي تربط بين مصر واليونان، واعتزاز مصر بتلك العلاقات.
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الكلمات المفتاحية

مصر اليونان الوزراء اليوناني السيسي

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