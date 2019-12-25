مصر واليونان يتفقان على اتساق المصالح والمواقف في شرق المتوسط

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا مساء اليوم الثلاثاء، من رئيس الوزراء اليوناني، وصح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول بحث العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين في مختلف المجالات.





وأكد رئيس الوزراء اليوناني حرصه على تبادل وجهات النظر والتشاور مع السيد الرئيس تجاه القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.



