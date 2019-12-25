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بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينوم بث مباشر بدون تقطيع platinum vs el ahly

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 07:33 ص
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتنيوم في دوري أبطال أفريقيا يستعد النادي الأهلي لمواصلة مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بمواجهة فريق بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي، في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية من بطوة دوري أبطال أفريقيا.

مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتنيوم في دوري أبطال أفريقيا

مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتنيوم ويسعى النادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر لتحقيق الفوز الثاني على التوالي في المجموعة، بعد أن حقق الفوز في الجولة الثانية أمام نادي الهلال السوداني.

مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتنيوم ويواصل الفريق الأول تدريباته إستعداداً لمواجهة بلاتينيوم، بعد أن حقق الفريق فوزاً عريضاً على حساب الإتحاد السكندري أمس الإثنين، عزز به صدارته لجدول الدوري الممتاز برصيد 24 نقطة.

مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتنيوم وخاضت المجموعة المستبعدة من مباراة الإتحاد السكندري مراناً قوياً اليوم، فيما أدى اللاعبون الذين خاضوا المباراة تدريبات إستشفائية فقط.

مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتنيوم موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم في دوري أبطال أفريقيا
وتقام المباراة يوم السبت المقبل الموافق 27 ديسمبر الجاري، بملعب السلام بالقاهرة، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة مساء بتوقيت الإمارات.

مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتنيوم ترتيب المجموعة الثانية قبل إنطلاق الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا
1- النجم الساحلي التونسي 6 نقاط
2- الأهلي 3 نقاط
3- الهلال السوداني 3 نقاط
4- بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي دون رصيد.
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