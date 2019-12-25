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مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينوم بث مباشر اليوم الخميس 26 / 12 / 2019 في دوري أبطال أفريقيا

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 07:33 ص
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتنيوم في دوري أبطال أفريقيا بث حي مباراة الأهلي القادمة بدون توقف متابعة مباراة الأهلي من المنزل موعد مباراة الأهلي القادمة وبلاتينيوم  في مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية، يوم السبت 28 ديسمبر 2019، وستنطلق متابعة لقاء الاهلي وبلاتنيوم يوم السبت، إبتداء من الساعة السابعة مساءا بتوقيت غرينتش العالمي، وفي الساعة التاسعة ليلا بتوقيت مصر المحلي، الذي يوازي الساعة العاشرة ليلا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.أما القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وبلاتينيوم مباشرة، ستكون هي مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، كما ستكون قناة التلفزيون المصري الأرضية من بين القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وبلاتينوم مجانا على البث الأرضي، في ظل منح الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” حق بث المباراة على أحد القنوات الأرضية.

مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتنيوم قبل موعد مباراة الأهلي القادمة وبلاتينيوم في الجولة الثالثة يتواجد الأهلي في المركز الثالث من المجموعة برصيد ثلاثة نقاط، حققها بعد الفوز في مباراة وانهزم في مواجهة،ـ وفي المقابل يدخل بلاتينيوم موعد لقاء الاهلي وهو يتواجد فى المركز الرابع والأخير من المجموعة دون نقاط.

مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتنيوم

يث مباشر مباراة الأهلي اليوم وفي اخر مباريات الأهلي في الدوري المصري 2019/2020، قبل موعد مباراة دوري أبطال إفريقيا، تمكن المارد الأحمر من الفوز على حساب الإتحاد الإسكندري، وذلك بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في مواجهة مؤجلة من مباريات الأسبوع العاشر من الدوري العام.

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