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في عيد الميلاد.. ريا أبي راشد تحتفل بشجرة كريسماس (صورة)

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 07:53 ص
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بوابة الفجر
سيدة صادق
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اعتادت ريا أبي راشد، على مشاركة الصور والإطلالات، والأحداث المهمة في حياتها  مع جمهورها.

ونشرت صورة لها بجوار شجره الكريسماس وذالك عبر  حسابها الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وعلقت على الصورة قائلة: "l just love my ugly chirstmas sweater, is gonna be gealous, share with me your ugly sweater and i will repost the finniest , on my insta story, holly holly merry christmas, to every one celebrating love you all".

تقصد أنا أحب جاكت الكريسماس لدي، سوق يكون رائع،. شاركو معي صور الجاكت لديكم في الكريسماس وانا سوف أشارك الأفضل منها عبر الأستوري لدي  في الإنستجرام عيد رأي السنة سعيد علي كل اللي بيحتفلو بيه، بحبكم كلكم.

تفاعل معها الجمهور في حب قائلين "أجمل ريا، أنا كتير بحبك، merry chirstmas, أحلى ريا، you look beautiful 

وطلبت من جمهورها إرسال صورة في الكريسماس لها وانها  سوف تقوم بنشر أفضل الصور على قصتها في "إنستجرام". 

يشار إلى أن" ريا"حصلت على درجة البكالوريوس في الإقتصاد والماجستير في السينما، وتتسم بطلاقتها وتحدثها للغات المتعددة ومنها العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية.

وبعد حصولها على درجة الماجستير، اتسعت نشاطاتها وقامت بتقديم وإعداد برنامج" سكوب وز ريا " والذي حاورت من خلاله كبار نجوم هوليود.

في عيد الميلاد.. ريا أبي راشد تحتفل بشجرة كريسماس (صورة)
في عيد الميلاد.. ريا أبي راشد تحتفل بشجرة كريسماس (صورة)
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