Advertisements
Advertisements
Advertisements

اليوم.. شبح المركز السابع يطارد جماهير الزمالك

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 07:27 ص
Advertisements
الزمالك
الزمالك
أمل الحلفاوي
Advertisements
يترقب جماهير الزمالك مباريات اليوم واضعين أيديهم على قلوبهم، تخوفاً مما سيحدث الليلة من سيناريوهات حزينة.

الزمالك تعادل سلبياً أمس أمام الإنتاج الحربي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز، ليرتفع رصيدهما إلى 14 نقطة.

وبهذا التعادل الزمالك حافظ على تواجده في المركز الرابع، بينما تحتل العجلات الحربية المركز الخامس.

في بداية اليوم سيواجه إنبي نظيره حرس الحدود، عند الساعة الثانية والنصف ظهراً، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

إنبي يحتل المركز الثامن برصيد 13 نقطة، وفي حالة فوزه سيصعد إلى المركز الرابع، ويهبط الزمالك إلى الخامس.

وعند الساعة الخامسة، سيلاقي سموحة نظيره الجونة، ويحتل الفريق الساحلي المركز السادس برصيد 14 نقطة، وفي حالة فوزه هو الآخر، سيصعد إلى الرابع، ويهبط إنبي للخامس والزمالك إلى السادس.

وفي نهاية مباريات اليوم، يقابل بيراميدز نظيره وادي دجلة، والذي يحتل المركز السابع برصيد 13 نقطة.

إذا تمكن بيراميدز من الفوز أمام وادي دجلة أيضاً، سيصعد إلى المركز الخامس، ويهبط إنبي إلى السادس، ويحتل الزمالك السابع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

بيراميدز الكرة المصرية الزمالك الدوري المصري انبي الدوري المصري

أخبار تهمك

بعد كهربا.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تعليق مثير من مرتضي منصور بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج الحربي

منذ حوالي 10 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| نتيجة مباراة ليفربول| ملخص وأهداف مباراة ليفربول وليستر سيتي| مشاهدة بث مباشر ليفربول live

الآن

عاجل.. أحمد سليمان يطالب مرتضى منصور بالرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش ليفربول LIVER

الآن

أول تعليق من "عنان" عن تدهور صحته عقب خروجه من السجن

منذ ساعة و نصف

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شوت bein SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول liverpool yalla

الآن

عاجل.. فايلر يفجر مفاجأة نارية ويقرر الإطاحة بنجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول HD

الآن

بيان عاجل من الفريق سامي عنان

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. اشتعال أزمة بين الأهلي وكهربا بسبب الطمع

منذ حوالي 19 ساعة

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي بث مباشر اليوم 24 - 12 - 2019 في الدوري المصري الممتاز (تغطية مباشرة)

منذ حوالي 11 ساعة

تعليق ساخر من عمرو أديب على فايلر واكتساح الأهلي للاتحاد

منذ حوالي 17 ساعة

بعد كهربا.. الأهلي يعلن اسم الصفقة الثانية

منذ حوالي 18 ساعة

هل يعتبر اتحاد الكرة الزمالك خاسراً أمام الإنتاج بسبب مرتضى منصور؟ اللائحة تجيب

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

بيراميدز يتحدى الجيش والمقاولون في فخ النجوم بالدوري المصري

عاجل.. ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الزمالك أمام بيراميدز

ترتيب الدوري المصري بعد مباريات أمس الثلاثاء

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك وبيراميدز

اعرف جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج الحربي

الدوري المصري.. الاتحاد السكندري يتحدى دجلة والإسماعيلي يسعى لعبور الحدود

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:20 ص

أول تعليق من "عنان" عن تدهور صحته عقب خروجه من السجن

بيان عاجل من الفريق سامي عنان

04:45 م

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

04:19 ص

«يلا شوت bein SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول liverpool yalla

09:14 م

عاجل.. فايلر يفجر مفاجأة نارية ويقرر الإطاحة بنجم الأهلي

04:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status