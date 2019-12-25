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تعطيل الدراسة في بعض المناطق بسبب الأحوال الجوية

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 07:15 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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قررت الأجهزة المحلية في بعض المناطق تعطيل الدراسة نتيجة الأحوال الجوية السيئة، التي تمر بها مصر خلال هذه الأيام.

محافظة الإسكندرية
وفي الإسكندرية، قررت مديرية التربية والتعليم تعطيل الدراسة في جميع مدارس المحافظة، اليوم الأربعاء، كما أصدر الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، قرارا بتعطيل الدراسة بجميع كليات ومعاهد الجامعة اليوم الأربعاء وغدا الخميس، نظرًا لنفس السبب.

محافظة مطروح
أما في محافظة مطروح، فقد قرر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تعطيل الدراسة على مستوى المحافظة، بالنسبة لطلاب المدارس فقط الأربعاء والخميس، كما أصدر الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، أمس الثلاثاء، قرارا بتعطيل الدراسة بجميع كليات الجامعة اليوم الأربعاء وغدا الخميس، بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة، واحتمال سقوط أمطار غزيرة غدًا وبعد غد، تقرر تعطيل الدراسة في جميع الكليات على مستوى المحافظة.

طقس الأيام المقبلة
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد حالة من عدم الاستقرار اعتبارا من اليوم، مع وجود نشاط للرياح، مما أعطى شعور ببرودة الطقس، وانخفاض أكبر في درجات الحرارة.

وأشار "شاهين"، في تصريحات تلفزيونية، إلى أن السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، خاصة الإسكندرية ومطروح، ستشهد أمطار غزيرة خلال الـ 72 ساعة القادمة، لافتا إلى أن الأمطار ستسقط على محافظة القاهرة اعتبارا من الغد وستكون متوسطة الشدة وعلى فترات متقطعة.

ونصح كبار السن والأطفال تجنب التعرض المباشر للأتربة خلال نشاط الرياح، منوها بأن الملاحة البحرية ستشهد حالة من الاضطراب الشديدة.
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