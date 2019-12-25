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ريال مدريد يحدد بديل راموس

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 07:07 ص
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راموس
راموس
محمد جمال
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كشفت الصحافة الإسبانية عن تفكير رئيس ريال مدريد الإسبانى فلورنتينو بيريز فى تدعيم خط دفاع الفريق خلال الفترة الإنتقالية الشتوية القادمة، بضم عنصر شبابي جديد ينضم لمجنوعة اللاعبين فى الخط الخلفي لمدريد.

وإشارت الصحف الإسبانية أن نادي ريال مدريد الإسبانى سيدخل فى خط مفاوضات مع مدافع فريق بلد الولد محمد ساليسو من اجل ضمه خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة خاصة ليكون مستقبل للنادى بعد كبر سن سيرجيو راموس مدافع المريندي وقائد الفريق والذى بلغ 33 عام.

ويري فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسبانى أن محمد ساليسو مدافع بلد الوليد يمتلك المواصفات التى تمكنه من اللعب فى صفوف ريال مدريد خلال الفترة المقبلة حاصة انه مدافع موهوب.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن سعر اللاعب لم يزيد عن 20 مليون يورو فى حال دخول إدارة الريال فى مفاوضات جادة مع بلد الوليد للتعاقد مع محمد ساليسو.

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