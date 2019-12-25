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الأهلي يستقر على بديل محمد محمود في قائمة الفريق

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 07:06 ص
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محمد محمود
محمد محمود
أمل الحلفاوي
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يعاني محمد محمود، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من قطع في الرباط الصليبي، والذى سيغيب على إثره لنهاية الموسم بعد إجرائه الجراحة.

واستقر الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادى الأهلي، على قيد محمود كهربا، فى قائمة الفريق المحلية، بدلا من محمد محمود.

وتقرر أن يتم قيد محمود كهربا فى قائمة الأهلى الإفريقية تمهيدًا للاعتماد عليه فى مباريات الفريق المحلية والقارية، وذلك بداية من شهر يناير المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن الجهاز الفنى بقيادة السويسري رينيه فايلر، قد قرر رفع اسم محمد محمود من قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، إذ أنه يحق للأهلي استبدال 2 لاعبين خلال الميركاتو الشتوى المقبل.

وكان قد وقع محمود عبدالمنعم "كهربا"، على عقود انتقاله للنادي الأهلي، قادمًا من أفيس البرتغالي، في صفقة إنتقال حر لمدة أربع مواسم ونصف الموسم.

وكان الأهلي قد تمكن من الفوز أمس الإثنين برباعية نظيفة، أمام الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الدوري.
ويلاقي الأهلي نظيره بلاتينيوم، يوم الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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