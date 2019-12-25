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5 مباريات مرتقبة لبرشلونة بعد احتفالات أعياد الميلاد

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 07:02 ص
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برشلونة
برشلونة
ريهام عبد المحسن
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أفادت تقارير صحفية أن برشلونة حصل على إجازة خاصة من أجل قضاء عطلة أعياد الميلاد وسط انتظار العديد من المواجهات الهامة بعد العودة من هذه العطلة. وجاءت المباريات بالشكل الآتي :-

- إسبانيول وبرشلونة في الدوري الإسباني في 4 يناير

- برشلونة وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في 9 يناير وتقام البطولة في المملكة العربية السعودية.

- برشلونة وريال مدريد أو فالنسيا في نهائي كأس السوبر الإسباني في 12 يناير في اللقاء المقام في المملكة العربية السعودية.

- برشلونة وغرناطة في الدوري الإسباني في 19 يناير

- برشلونة في دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا في 22 يناير.

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الكلمات المفتاحية

برشلونة اوربا الكرة العالمية السعودية اسبانيا

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