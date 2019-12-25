5 مباريات مرتقبة لبرشلونة بعد احتفالات أعياد الميلاد

أفادت تقارير صحفية أن برشلونة حصل على إجازة خاصة من أجل قضاء عطلة أعياد الميلاد وسط انتظار العديد من المواجهات الهامة بعد العودة من هذه العطلة. وجاءت المباريات بالشكل الآتي :-





- إسبانيول وبرشلونة في الدوري الإسباني في 4 يناير





- برشلونة وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في 9 يناير وتقام البطولة في المملكة العربية السعودية.





- برشلونة وريال مدريد أو فالنسيا في نهائي كأس السوبر الإسباني في 12 يناير في اللقاء المقام في المملكة العربية السعودية.





- برشلونة وغرناطة في الدوري الإسباني في 19 يناير





- برشلونة في دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا في 22 يناير.



