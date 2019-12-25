Advertisements
Advertisements
Advertisements

برشلونة يرفض رحيل نجم الفريق

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 07:00 ص
Advertisements
برشلونة
برشلونة
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشفت وسائل إعلام إسبانية أن برشلونة الاسباني يرفض فكرة التخلي عن نجمه التشيلي أرتورو فيدال على الرغم من كثرة الشائعات التي تؤكد اقتراب رحيل نجم خط الوسط التشيلي البالغ من العمر 32 عاماً إلى إنتر ميلان الإيطالي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير المقبل.

وأفادت إذاعة راديو كتالونيا الإسبانية أن برشلونة ومدربه إرنستو فالفيردي قررا الاعتماد على أرتورو فيدال في الجزء الثاني من الموسم الحالي نافية صحة الأنباء التي تؤكد عزم النادي الكتالوني التخلي عن نجمه التشيلي المخضرم في المرحلة المقبلة.

وعلى الجانب الآخر، ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر ميلان تقدم بعرض رسمي من أجل التعاقد مع فيدال مقابل 12 مليون يورو مؤكدة أن هذا العرض هو خطوة أولى لا أكثر، حيث يسعى النادي الإيطالي إلى رفع عرضه المالي بما يتناسب مع مطالب برشلونة.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن برشلونة اشترط الحصول على 25 مليون يورو للاستفتاء عن فيدال في ميركاتو الشتاء المقبل لكن إنتر ميلان يثق في قدرته على التعاقد مع فيدال بقيمة مالية أقل على الرغم من حاجة البرسا إلى جمع 155مليون يورو من مبيعات لاعبيه حتى الموسم المقبل.

وكان فيدال رفض التعليق على مستقبله المنتظر قائلا: " لا أفكر في مستقبلي في الوقت الراهن، أريد قضاء عطلتي الخاصة وترك وكلاء أعمالي يديرون الأمور الأخرى".

وأضاف :"أشعر بالسعادة في برشلونة لكنني أنتظر ما سيحدث في المرحلة المقبلة".

واختتم فيدال تصريحاته قائلاً :"لست أنا من يحدد فرص مشاركتي بالمباريات أم لا لكنني أرغب دوماً في مساعدة برشلونة على تحقيق الانتصارات، الجميع يدرك قيمتي الحقيقية وهذا ما يجعلني هادئاً وسعيداً ".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

برشلونة ايطاليا الدوري الاسباني آلف

أخبار تهمك

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش ليفربول LIVER

الآن

«يلا شوت bein SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول liverpool yalla

الآن

عاجل.. فايلر يفجر مفاجأة نارية ويقرر الإطاحة بنجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

بيان عاجل من الفريق سامي عنان

منذ حوالي 15 ساعة

أول تعليق من "عنان" عن تدهور صحته عقب خروجه من السجن

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أحمد سليمان يطالب مرتضى منصور بالرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. اشتعال أزمة بين الأهلي وكهربا بسبب الطمع

منذ حوالي 19 ساعة

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول HD

الآن

بعد كهربا.. الأهلي يعلن اسم الصفقة الثانية

منذ حوالي 18 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| نتيجة مباراة ليفربول| ملخص وأهداف مباراة ليفربول وليستر سيتي| مشاهدة بث مباشر ليفربول live

الآن

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

منذ حوالي 3 ساعات

بعد كهربا.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تعليق مثير من مرتضي منصور بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج الحربي

منذ حوالي 10 ساعة

هل يعتبر اتحاد الكرة الزمالك خاسراً أمام الإنتاج بسبب مرتضى منصور؟ اللائحة تجيب

منذ حوالي 11 ساعة

تعليق ساخر من عمرو أديب على فايلر واكتساح الأهلي للاتحاد

منذ حوالي 17 ساعة

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي بث مباشر اليوم 24 - 12 - 2019 في الدوري المصري الممتاز (تغطية مباشرة)

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

صفقة تبادلية تقرب نجم برشلونة من الرحيل للدوري الإيطالي

نجم برشلونة يرفض إنتر ميلان

برشلونة يرفض عرض الإنتر لضم فيدال

إنتر ميلان يكشف حقيقة اهتمامه بنجمي برشلونة

برشلونة يرفض ذبح نجمه

برشلونة يرفض رحيل فيدال ويكشف عن مفاجأة نيمار

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:20 ص

أول تعليق من "عنان" عن تدهور صحته عقب خروجه من السجن

بيان عاجل من الفريق سامي عنان

04:45 م

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

04:19 ص

«يلا شوت bein SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول liverpool yalla

09:14 م

عاجل.. فايلر يفجر مفاجأة نارية ويقرر الإطاحة بنجم الأهلي

04:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status