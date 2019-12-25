برشلونة يرفض رحيل نجم الفريق

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن برشلونة الاسباني يرفض فكرة التخلي عن نجمه التشيلي أرتورو فيدال على الرغم من كثرة الشائعات التي تؤكد اقتراب رحيل نجم خط الوسط التشيلي البالغ من العمر 32 عاماً إلى إنتر ميلان الإيطالي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير المقبل.





وأفادت إذاعة راديو كتالونيا الإسبانية أن برشلونة ومدربه إرنستو فالفيردي قررا الاعتماد على أرتورو فيدال في الجزء الثاني من الموسم الحالي نافية صحة الأنباء التي تؤكد عزم النادي الكتالوني التخلي عن نجمه التشيلي المخضرم في المرحلة المقبلة.





وعلى الجانب الآخر، ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر ميلان تقدم بعرض رسمي من أجل التعاقد مع فيدال مقابل 12 مليون يورو مؤكدة أن هذا العرض هو خطوة أولى لا أكثر، حيث يسعى النادي الإيطالي إلى رفع عرضه المالي بما يتناسب مع مطالب برشلونة.





وأشارت التقارير الصحفية إلى أن برشلونة اشترط الحصول على 25 مليون يورو للاستفتاء عن فيدال في ميركاتو الشتاء المقبل لكن إنتر ميلان يثق في قدرته على التعاقد مع فيدال بقيمة مالية أقل على الرغم من حاجة البرسا إلى جمع 155مليون يورو من مبيعات لاعبيه حتى الموسم المقبل.





وكان فيدال رفض التعليق على مستقبله المنتظر قائلا: " لا أفكر في مستقبلي في الوقت الراهن، أريد قضاء عطلتي الخاصة وترك وكلاء أعمالي يديرون الأمور الأخرى".





وأضاف :"أشعر بالسعادة في برشلونة لكنني أنتظر ما سيحدث في المرحلة المقبلة".





واختتم فيدال تصريحاته قائلاً :"لست أنا من يحدد فرص مشاركتي بالمباريات أم لا لكنني أرغب دوماً في مساعدة برشلونة على تحقيق الانتصارات، الجميع يدرك قيمتي الحقيقية وهذا ما يجعلني هادئاً وسعيداً ".



