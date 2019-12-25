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ماذا ينتظر ليفربول في البوكسينج داي أمام ليستر سيتي ؟

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 06:37 ص
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ليستر سيتي وليفربول
ليستر سيتي وليفربول
عبدالقادر عرابي
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يتأهب فريق ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لفترة هامة وحاسمة في مشوار الفريق للحصول على اللقب الغائب منذ أكثر من 30 عاماً.

وسيبدأ الريدز حامل لقب كأس العالم للأندية، فترة أعياد الميلاد المتخمة بالمباريات في فترة وجيزة، والتي سيبدأ وقائعها بمباراة من العيار الثقيل أمام ملاحقه ليستر سيتي، صاحب المركز الثاني غداً الخميس 26 ديسمبر، أو ما يعرف بجولة البوكسينج داي.

وتعد تلك المباراة فارقة في مشوار الريدز نحو اللقب، في ظل الوجه المفاير لثعالب هذا الموسم مع مدرب ليفربول السابق بريندان رودجرز، والذي ذكر الجميع بآداء الفريق مع كلاوديو رانييري في موسم 2015/2016، حين لامس الفريق لقباً كان ضرباً من ضروب الخيال.

وستواجه كتيبة المدرب الألماني يورجن كلوب عدة عقبات لدحر ليستر سيتي، في اللقاء الذي سيقام لحساب الجولة 19 بملعب "كينج باور" الخاص بفريق ليستر.

الإصابات والإجهاد

ستترك بطولة كأس العالم للأندية بعض الإجهاد لنجوم ليفربول، اللذين خاضوا لقائين ضد ناديي مونتيري المكسيكي وفلامينجو البرازيلي في مشوار الفريق نحو لقب البطولة التي احتضنتها قطر.

وخاض الريدز لقائين في مدة 72 ساعة، أحدهما امتد لـ.120 دقيقة، ومع مراعاة السفر الطويل والقزة البدنية للفريقين اللذين أرهثا ليقربول كثيراً، فإن الفريق سيينتابه الإجهاد الشديد قبل إستنئناف مشوار الدوري.

أيضاً تواصلت إصابات ليفربول في منتصف الميدان، حيث أصيب الإنجليزي أليكس أوكلسيد تشامبربين والهولندي جورجين فينالدوم، والمصاب منذ فترة، فابينيو، لذلك سيواجه كلوب مشكلة في إختيار ثلاثي الوسط في مباراة لبستر.

سجل حافل

لم يسنطع أي فريق هذا الموسم هزيمة ليستر سيتي بمعقله كينج باور، لذلك سيكون ليفربول أمام تحدي كبير لهزيمة فريق متمرس على أرضه، وتوجيه رسابة لمنافسيه.

مواجهة خاصة

يستعد بريندان رودجرز لمواجهة فريق السابق الذي تركه لصالح كلوب، لذلك ستحركه رغبات إنتقامية عديدة، لاسيما وأنه كان قريب من خطف نقطة واحدة أمام ليفربول في مباراة الذهاب، التي حسمها الريدز في آخر الدقائق.

رغبة جامحة

تعطل قطار انتصارات ليستر في آخر جولتين في الدوري الممتاز، حين تعادل مع نوريتش سيتي وهُزم أمام مانشستر سيتي، لذلك يسعى الفريق للعودة للإنتصارات على حساب المتصدر، لكسب جرعات منعوية، وخشية الدخول في دوامة خسائر تذخب بالفريق لخارج التوب فور.

وبالتالي ماذا سبخبئ يوم البوكسينج داي أمام ليفربول وكتيبته، هل مواصلة الإنتصارات والإقتراب أكثر من اللقب، أم يكون لفاردي وزملاؤه رأياً آخر.

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