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موعد مباراة ليستر سيتي ضد ليفربول وموقف الفريقين في جدول ترتيب البريميرليج

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 06:31 ص
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ليستر سيتي وليفربول
ليستر سيتي وليفربول
علي ماهر حلمي
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يستضيف غدًا الخميس نادي ليستر سيتي نظيره نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب كينج بور الدولي بمدينة ليستر.

تعرف علي موعد مباراة ليستر سيتي ضد ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج ":

من المقرر تم يواجه نادي نادي ليستر سيتي نظيره نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب كينج بور الدولي بمدينة ليستر في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت مكه المكرمة والثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والثامنة بالتوقيت العالمي جرينتش.

تعرف علي موقف الفريقين بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " :

يدخل نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المباراة وهو في صدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " برصيد 49 نقطة يعد مرور 18 جولة من عمر البطولة الإنجليزي بينما يحتل نادي ليستر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة.

ويرغب نادي ليستر سيتي في استغلال عامل الأرض و الجمهور للفوز و الحصول على الثلاث نقاط لتقليص الفارق مع المتصدر بينما يريد نادي ليفربول المحترف صنع صفوف لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح الفوز بالمباراة لضمان الإنفراد بصدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ويصبح بطل الشتاء.

يذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بين نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح أمام نظيره فريق ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بنتيجة هدفين مقابل هدف علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.
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