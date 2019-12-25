كاميلا كابيو تحتفل برفقة جدتها بليلة الكريسماس







ونقلت صحيفة ديلي ميل، هذه الصورة التي ظهرت بها كاميلا وكانت محتضنة لجدها، ومعها شابة يرجح أنها شقيقتها، حيث اختارت كاميلا أن تقضي الكريسماس هذا العام برفقة أسرتها.



وكتبت كاميلا مع الصورة عبارة تقول، "أشعر بسعادة كبيرة كوني في المنزل مع الأسرة، أرسل للجميع الحب والسلام أينما كنتم، كريسماس سعيد للجميع".



يذكر أن ليلة عيد الميلاد تصادف ليلة يوم أمس 24 ديسمبر من كل عام، وذلك لدى الطوائف المسيحية الغربية، وفي حين تصادف هذه الليلة يوم 6 يناير لدى الطوائف المسيحية الشرقية، وهي الليلة قبل عيد الميلاد.



وبجانب كاميلا كابيو، حرص العديد من نجوم ونجمات هوليوود مشاركة متابعيهم على منصات التواصل، لحظات احتفالهم بموسم أعياد الكريسماس لهذا العام.



وكان منهم النجمة ليندسي لوهان، التي أعلنت عن قضاءها لليلة احتفالات الكريسماس هذا العام بسلطنة عمان برفقة عدد من أصدقاءها.



والمغنية الكبيرة ماريا كيري التي احتفلت بليلة الكريسماس وسط الثلوج، ومعها ابنائها "موروكان"، و"مونرو كانون".











شاركت المغنية الشابة كاميلا كابيو، متابعيها على صفحتها الرسمية على موقع "أنستجرام" صورة من احتفالها بليلة الكريسماس لعام 2019 الجاري.