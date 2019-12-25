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ليندسي لوهان تختار سلطنة عمان لقضاء عطلة الكريسماس بها (صور)

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 06:45 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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شاركت النجمة والمغنية الشهيرة ليندسي لوهان، متابعيها على حسابها الخاص على موقع أنستجرام، صورة من احتفالها بأمسية الكريسماس لعام 2019 الجاري.

ونقلت صحيفة ديلي ميل هذه الصورة التي كشف من خلالها، احتفال ليندسي بعيد الكريسماس هذا العام، في حضن صحراء سلطنة عمان.

وظهر برفقة ليندسي أثنين من أصدقاءها المقربين، وكتبت المغنية الشهيرة على الصورة التي نشرتها كلمات، "عمان"، و"موسم اعياد سعيد"، وارفقتهم بالعلم العماني وشجرة الكريسماس.

يذكر أن ليلة عيد الميلاد تصادف ليلة يوم أمس 24 ديسمبر من كل عام، وذلك لدى الطوائف المسيحية الغربية، وفي حين تصادف هذه الليلة يوم 6 يناير لدى الطوائف المسيحية الشرقية، وهي الليلة قبل عيد الميلاد.

وبجانب ليندسي لوهان، حرص العديد من نجوم ونجمات هوليوود مشاركة متابعيهم على منصات التواصل، لحظات احتفالهم بموسم اعياد الكريسماس لهذا العام.

وكان منهم النجمة الشابة المثيرة للجدل مايلي سايرس التي احتفلت هذا العام برفقة كافة أفراد أسرتها، بموسم اعياد الكريسماس.

والمغنية الكبيرة ماريا كيري التي احتفلت بليلة الكريسماس وسط الثلوج، ومعها ابنائها "موروكان"، و"مونرو كانون".


ليندسي لوهان تختار سلطنة عمان لقضاء عطلة الكريسماس بها (صور)
ليندسي لوهان تختار سلطنة عمان لقضاء عطلة الكريسماس بها (صور)
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