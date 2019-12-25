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أسرة مايلي سايرس تجتمع للاحتفال بالكريسماس في صورة تذكارية

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 06:33 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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نادرًا ما ترى عائلة سايرس بكافة أفرادها مجتمعة في صورة تذكارية واحدة، غير أنه باعتبار كونه موسم الكريسماس، حرصت مايلي سايرس على تحقيق ما كان من النادر حدوثه.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، صورة ظهرت بها النجمة الشابة المثيرة للجدل برفقة كافة أفراد اسرتها، نشرتها عبر حسابها الخاص على موقع أنستجرام، لتشارك بها متابعيها مظاهر احتفالهم بالكريسماس هذا العام.

وقالت الصحيفة البريطانية، أن صورة أسرة سايرس غلب عليها الطابع الأمريكي الجنوبي، بأن حرص الجميع على ارتداء أزياء مستوحاة من إطلالات رعاة البقر، مع العلم بأن أسرة مايلي في أغلبها من المشتغلين بعالم الموسيقى.

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