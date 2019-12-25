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وسط الثلوج... ماريا كاري تحتفل برفقة ابناءها بليلة الكريسماس

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 06:07 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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حرصت المغنية الكبيرة ماريا كاري يعلى مشاركة متابعيها مظاهر احتفالها بليلة الكريسماس، بنشرها لصورة جديدة لها برفقة ابنائها خلال احتفالهم بهذه المناسبة.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، الصورة التي نشرتها ماريا، وظهرت بها وسط الثلوج، ومعها ابنائها "موروكان"، و"مونرو كانون".

ذلك بعد أن اختيرت النجمة ماريا كيري لتقوم بإشعال أضواء احتفالات الكريسماس لمبنى إمباير ستيت الشهير بمدينة نيويورك لهذا العام.

كما قد أعادت ماريا طرح نسخة جديدة من أغنيتها الشهيرة لموسم الكريسماس all I want for Christmas is you.

يذكر أن ليلة عيد الميلاد تصادف ليلة يوم أمس 24 ديسمبر من كل عام، وذلك لدى الطوائف المسيحية الغربية، وفي حين تصادف هذه الليلة يوم 6 يناير لدى الطوائف المسيحية الشرقية، وهي الليلة قبل عيد الميلاد.



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