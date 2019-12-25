بأزياء "سانتا كلوز".. كايلي جينر تحتفل مع صديقاتها بليلة الكريسماس







ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية، هذه الصورة المميزة التي ظهرت بها كايلي، مرتدية لزي بابا نويل، أو سانتا كلوز، وكان من حولها عدد كبير من صديقاتها المقربين.



ووفقا للصحيفة، كان من أصدقاء كايلي المشاركين في هذه الصورة، وحرصن على ارتداء اطلالات مطابقة لها، كل من الموديل "صوفيا ريتشي"، ومساعدتها الخاصة "فيكتوريا فيلارويل"، وصديقتها المقربة "ستايسي كارانكولو"، وصديقتها "يريس بالمر".



وكانت كايلي ومعها جميع من سبق ذكرهن، يرتدين إطلالة مطابقة لزي سانتا كلوز الأحمر الشهير.



يذكر أن ليلة عيد الميلاد تصادف ليلة يوم أمس 24 ديسمبر من كل عام، وذلك لدى الطوائف المسيحية الغربية، وفي حين تصادف هذه الليلة يوم 6 يناير لدى الطوائف المسيحية الشرقية، وهي الليلة قبل عيد الميلاد.







حرصت نجمة تليفزيون الواقع الشابة كايلي جينر، على مشاركة متابعيها لحظات احتفالها بعيد الكريسماس لهذا العام، بنشرها لصورة جديدة شهدت مظاهر احتفالها بهذه المناسبة.