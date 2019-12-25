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مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الأربعاء 25 / 12 / 2019

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 05:47 ص
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جدول مبارايات اليوم
جدول مبارايات اليوم
حسن شحاتة
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مواعيد مباريات الدوري اليوم، حيث ينتظر كافة عشاق الكرة المصرية الكثير من المواجهات القوية اليوم، ويأتي على رأسها مباراة بيراميدز ضد وادي دجلة، والقنوات الناقلة لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ10"

إنبي ضد حرس الحدود
يصطدم نادي إنبي بنظيره حرس الحدود، في تمام الثانية والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة على استاد "بتروسبورت"، والثالثة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتنقل المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

سموحة ضد الجونة
يلتقي نادي سموحة مع ضيفه الجونة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ستاد "الإسكندرية"، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport 2.

طلائع الجيش ضد المصري
يستضيف طلائع الجيش نظيره المصري، في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على "ستاد السويس"، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

بيراميدز ضد وادي دجلة
يحل نادي وادي دجلة ضيفا ثقيلا على نظيره بيراميدز، في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة على استاد "الدفاع الجوي"، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

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