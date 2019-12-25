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بملابس النوم.. أنطونيو بانديراس يتمنى لمحبيه "كريسماس سعيد"

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 06:10 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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حرص النجم الهوليوودي الكبير أنطونيو بانديراس، على مشاركة متابعيه على حسابه الخاص على موقع أنستجرام، مظاهر الاحتفال بليلة عيد الميلاد، الكريسماس.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية، صورة نشرها أنطونيو بانديراس عبر حسابه الخاص على موقع تبادل الصور الشهير، كان بها برفقة حبيبته "نيكول كيمبل".

وظهر أنطونيو في الصورة، ومع نيكول كيمبل، يرتديان ملابس النوم، "البيجامات"، ووجه لمتابعيه عبارة تهنئة تقول، Sweet Christmas.

وتصادق ليلة عيد الميلاد يوم 24 ديسمبر من كل عام، وذلك لدى الطوائف المسيحية الغربية، وفي حين تصادف هذه الليلة يوم 6 يناير لدى الطوائف المسيحية الشرقية، وهي الليلة قبل عيد الميلاد.



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