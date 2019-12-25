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هيو جاكمن ينشر صورة من احتفاله بالكريسماس برفقة زوجته

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 05:52 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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احتفل العالم الغربي ليلة أمس الثلاثاء 24 ديسمبر، بليلة عيد الميلاد المجيد، "الكريسماس"، وحرص العشرات من نجوم ونجمات هوليوود من مختلف الجنسيات على مشاركة متابعيهم لحظات استمتاعهم بهذه المناسبة الخاصة.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من احتفال النجم الأسترالي الكبير هيو جاكمان البالغ من العمر 51 عام، وزوجته "ديبورا لي فورنيس"، البالغة من العمر 64، خلال احتفالهما بليلة الكريسماس.

ونشر هيو صورة لنفسه، وكانت أمامه شجرة الكريسماس، ووجه لمتابعيه عبارة تهنئة تقول، "كريسماس سعيد من أسرتنا لأسركم جميعا".

وتصادق ليلة عيد الميلاد يوم 24 ديسمبر من كل عام، وذلك لدى الطوائف المسيحية الغربية، وفي حين تصادف هذه الليلة يوم 6 يناير لدى الطوائف المسيحية الشرقية، وهي الليلة قبل عيد الميلاد.



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