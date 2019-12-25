تعرف على حالة الطقس اليوم.. احذروا تلك المناطق



وقال "شاهين" خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي أحمد موسى، ببرنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر تشهد حالة من التقلبات الجوية وسرعات رياح عالية، المصاحبة للأتربة مثلما شاهدناه أمس، الثلاثاء، في جميع أنحاء الجمهورية.



وأكد أنه مازالت محافظات الوجه البحرى تشهد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة مع انخفاض في الرؤية الأفقية بسبب هذه الرمال على الطرق.



واستكمل "شاهين"، أنه بدءًا من اليوم وحتى يوم الجمعة، لن يكون هناك استمرار في حالة عدم استقرار الجو، وسيكون هناك سقوط أمطار على سواحلنا الشمالية أكثر من اليوم، وخاصة الإسكندرية، نتيجة حركة المنخفض الجوي الموجود علي سطح الأرض المتجهة ناحية الشرق على البحر المتوسط فيقوم بجلب رياح شمالية غربية محملة بكميات كبيرة من الأتربة مع نشاط شديد في الرياح.



ونصح كبار السن والأطفال تجنب التعرض المباشر للأتربة خلال نشاط الرياح، منوها بأن الملاحة البحرية ستشهد حالة من الاضطراب الشديدة.







كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء، مؤكدا أن البلاد ستشهد حالة من التقلبات الجوية حتى بداية شهر يناير.