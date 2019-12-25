موانئ الإسكندرية: اتعودنا على سوء الأحوال الجوية (فيديو)



وقال "الغندور" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج "حضرة المواطن" على قناة " الحدث اليوم"، إن العمل في ميناء الإسكندرية مستمر رغم سوء الاحوال الشوية، وحالة عدم الاستقرا الجوية، مؤكدا انتظام في حركة السفن والشاحنات والبضائع.



وأوضح الغندور، أنه تم غلق الميناء لمدة ساعات بسبب ارتفاع الأمواج والرياح ثم عاودنا العمل مرة أخرى، مشيرا إلى أن أهالي الإسكندرية والعاملين بالموانئ تعودوا على سوء الأحوال الجوية، وإستقبال النوات.



وأوضح أن هناك إجراءات يتم اتخاذها بالتزامن مع سوء حالة البحر، قائلا: "لدينا مركز عمليات على مدار الساعة مرتبط بعمليات وزارة النقل ومحافظة الإسكندرية، لاستقبال أي استغاثات".



كشف رضا الغندور المتحدث باسم موانئ الإسكندرية، التدابير التي اتخذتها الهيئة بالتزامن مع سوء الأحوال الجوية المصاحبة لنوة الفيضان الصغرى.