Advertisements
Advertisements
Advertisements

ماجدة الرومي تناشد المسيح "عينك على وطننا"

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 04:52 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

رفعت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي صوت المناجاة لخلاص لبنان متوجهة الى السيد المسيح في ميلاده ”عينك ع وطنا بالأيام الصعبة“.

وداخل كنيسة الأيقونة العجائبية للآباء اللعازريين في منطقة الاشرفية في بيروت صلت الرومي ليومين متتاليين وسط حضور ردد معها ترانيم وأغنيات من وحي عيد الميلاد.

وقالت الرومي على مسرح الكنيسة إنها قررت مع ظروف البلاد الصعبة أن تلغي الحفل لكنها مع بدء شهر الأعياد شعرت ”بحزن فظيع“.

أضافت ”شو ما صار يصير، فنحن شعب مغوار، مين قدّنا تحمل منذ جدودنا إلى اليوم“.

وطلبت الرومي من الجمهور الذي جاءها مستمعا في الكنيسة أن يظل مؤمنا ولا يخاف المجاعة وسألت الحاضرين ”ألستم أنتم أحفاد الناس الذين ماتوا بلبنان وقت المجاعة؟ وقت الذي جوعوا فيه اللبنانيين بحرب العام ١٩١٤؟ أنتم احفادها. الناس قدروا أن يكملوا كانوا أهاليكم وناسكم“.

وأعطت الفنانة اللبنانية أمثلة أخرى عن حروب عاشها اللبنانيون وبينها الحرب الاهلية التي امتدت من عام 1975 إلى 1990 وقالت ”

كيف عشنا كل حرب لبنان ؟ بالليل وبالملاجئ وفي الصباح نخرج لنجمع الزجاج. ألستم أنتم؟ نعم كلنا عملنا هكذا وكنا نسهر على (ضوء)شمعة...نحن اخترعنا أسبابا لنعيش ونكمل ونفرح ويظل في مطرح للضحكة“.

وبثوب أحمر يحاكي هدايا الميلاد شدت الرومي بأغنيتها التي رافقت اللبنانيين طيلة الحرب الاهلية ”يا نبع المحبة“ وأبكت الرومي الحاضرين في الكنيسة لدى شدوها مقطعا يقول ”وينك يا يسوع وطنا موجوع. وطنا يا ربي نسيتو المحبة“.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

منوعات مزيكا ماجدة الرومي الفجر الفني

أخبار تهمك

«يلا شوت bein SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول liverpool yalla

الآن

هل يعتبر اتحاد الكرة الزمالك خاسراً أمام الإنتاج بسبب مرتضى منصور؟ اللائحة تجيب

منذ حوالي 9 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| نتيجة مباراة ليفربول| ملخص وأهداف مباراة ليفربول وليستر سيتي| مشاهدة بث مباشر ليفربول live

الآن

عاجل.. أحمد سليمان يطالب مرتضى منصور بالرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي بث مباشر اليوم 24 - 12 - 2019 في الدوري المصري الممتاز (تغطية مباشرة)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تعليق مثير من مرتضي منصور بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج الحربي

منذ حوالي 9 ساعات

بيان عاجل من الفريق سامي عنان

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول HD

الآن

بعد كهربا.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

منذ حوالي 11 ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش ليفربول LIVER

الآن

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

منذ ساعتين

تعليق ساخر من عمرو أديب على فايلر واكتساح الأهلي للاتحاد

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. فايلر يفجر مفاجأة نارية ويقرر الإطاحة بنجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. اشتعال أزمة بين الأهلي وكهربا بسبب الطمع

منذ حوالي 17 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: كهربا يُشعل أزمة بالقلعة الحمراء.. وحسم الصفقة الشتوية الثانية.. وفايلر يطرد نجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

بعد كهربا.. الأهلي يعلن اسم الصفقة الثانية

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

كارمن بصيص: سعيدة بتشبيهي بـ "ماجدة الرومي"

ماجدة الرومي تحيي 3 حفلات بمناسبة أعياد الميلاد

ماذا قالت إليسا عن ماجدة الرومي في عيد ميلادها؟

أحلام: "ماجدة الرومي هرم"

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
04:45 م

بيان عاجل من الفريق سامي عنان

«يلا شوت bein SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وليستر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول liverpool yalla

09:14 م

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

04:19 ص

عاجل.. فايلر يفجر مفاجأة نارية ويقرر الإطاحة بنجم الأهلي

04:50 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| نتيجة مباراة ليفربول| ملخص وأهداف مباراة ليفربول وليستر سيتي| مشاهدة بث مباشر ليفربول live

09:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status