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مشاهدة مباراة بيراميدز ووادي دجلة بث مباشر اليوم الخميس 26 / 12 / 2019 في الدوري المصري الممتاز

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 04:47 ص
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة بيرميدز ووادي دجلة اليوم السبت بث مباشر بيراميدز اليوم بدون توقف الان بث مباشر يستقبل بيراميدز نظيره وادى دجلة فى السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة صعبة للفريقين حيث تعادل بيراميدز مع المصرى بهدف لكل فريق فى الجولة الأخيرة فيما خسر وادى دجلة من انبى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى إطار نفس الجولة.

مشاهدة مباراة بيراميدز ووادي دجلة ويحتل بيراميدز المركز السابع برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى 4 وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 16 هدفًا وتلقت شباكه 13 هدفًا فيما يحتل وادى دجلة المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 9 مباريات فاز في لقاء وتعادل فى 3 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه 14 هدفًا.

بث مباشر بيراميدز مشاهدة مباراة بيراميدز ووادي دجلة ويسعى عبد العزيز عبد الشافى المدير الفنى المؤقت لبيراميدز لتحقيق انتصاره الأول مع الفريق سعيًا للعودة للمربع الذهبى مرة أخرى ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز فى مباراة دجلة مكون من: "المهدي سليمان ومحمد حمدي وعبدالله بكري وعمر جابر وأحمد أيمن منصورومحمود حمادة وايريك تراوري وأحمد توفيق وإسلام عيسى وعبد الله السعيد وجون أنطوي"

مشاهدة مباراة بيراميدز ووادي دجلة الان بدون توقف واستقرت إدارة فريق بيراميدز على التعاقد مع مدير فني أجنبي لخلافة الفرنسي سبستيان ديسابر الذي رحل بالتراضي عن القيادة الفنية للفريق بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة بمسابقة الدوري، فضلاً عن تدنى المستوى الأمر الذي أدى لاتخاذ الإدارة قرارًا بإنهاء التعاقد مع ديسابر رغم النتائج المميزة التي حققها الفريق تحت قيادته في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

مشاهدة مباراة بيراميدز ووادي دجلة فيما يسعى اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة للتمسك بالأمل الأخير للنجاة من الهبوط حيث طالب لاعبيه بتحقيق فوز غالى أمام منافس قوى لا يستهان بقدرات لاعبيه ويبدو التشكيل المتوقع لدجلة فى مباراة اليوم مكون من: "محمد عبد المنصف -أحمد رمضان بيكهام – محمود رضا - اسحاقو يعقوبو - محمود مرعى -عبد الرحمن بودى – أحمد سعيد – محمد عبد العاطى – عبد الكبير الوادى – رفيق كابو - مروان حمدى".
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