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بث مباشر | مشاهدة مباراة بيراميدز ووادي دجلة بث مباشر بدون تقطيع | EGYPTIAN League live| pyramids vs wadi degla

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 04:40 ص
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة وادي دجلة بث مباشر وادي دجلة وبيراميدز الدوري المصري الان بث مباشر بيراميدز يواجه نادي بيراميدز نظيره وادي دجلة اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري.

مشاهدة مباراة بيراميدز ووادي دجلة وتقام مباراة بيراميدز ووادي دجلة على أرضية ملعب استاد الدفاع الجوي.

مشاهدة مباراة بيراميدز ووادي دجلة ويحتل بيراميدز المركز السابع برصيد 13 نقطة، بينما يحتل وادي دجلة المركز قبل الأخير برصيد 6 نقاط.

مشاهدة مباراة بيراميدز ووادي دجلة موعد مباراة بيراميدز ووادي دجلة اليوم
تقام مباراة بيراميدز ووادي دجلة في تمام الساعة 07:30 بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة بيراميدز ووادي دجلة القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ووادي دجلة
تنقل مباراة بيراميدز ووادي دجلة عبر قناتي "on sport" و"time sport".

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