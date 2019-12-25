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بعد واقعة كلب المطرية.. "الإفتاء" تكشف عقوبة المعتدين على الحيوانات

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 06:05 ص
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أرشيفية
أرشيفية
جرجس ميلاد
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علق الشيخ خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على وقائع الاعتداء على الحيوانات مثل الكلاب، قائلا: إننا لا نعيش فى الكون وحدنا، والله سبحانه وتعالى جعل الإنسان سيدًا فى الكون وليس سيد الكون، أي أنه مستأمن لحفظ الكون وخليفة الله فى أرضه.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، على فضائية "ON E"، مع الإعلامية خلود زهران: أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إيذاء الكلاب، وقال إنها أمة من الأمم.

وأوضح "عمران" معنى الحديث قائلا: "نفهم من ذلك معنى (أمم أمثالكم) أى أمة من الأمم لها احترامها وهى مخلوقة، وقد وضع الله فيها سره الأعظم وهى الروح، وينبغى أن تُحترم باحترام الله، وما أوضع الله فيها من الخلق".

وأكد عمران أن الإنسان مسئول ويثاب ويعاقب فى معاملته مع الحيوانات، معقبا: "ما من طائر يذبح بغير حق إلا عاش إلى الله، أي اشتكى إلى الله سبحانه وتعالى قاتله، وقال لله: يا ربى هذا قتلنى بغير حق فاقتص منه، وسيجئ يوم يقتص من المعتدي ومهما كان ضعف المعتدى عليه حتى لو كان حيوانًا".

يُذكر أن واقعة تعذيب لأحد الكلاب في المطرية لاقت تنديدا واسعا، على مواقع التواصل الاجتماعي وفي مختلف وسائل الإعلام المختلفة.
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كلب المطرية دار الافتاء الاعتداء على الحيوانات آلف

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