ريال مدريد يخطط للتعاقد مع نجم الدوري الإيطالي

يخطط مسئولو فريق ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع نجم الدوري الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بعد رغبة زين الدين زيدان مدرب الفريق في ضم اللاعب والاعتماد عليه بشكل أساسي هذا الموسم.





وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "الدون بالون"، إن ريال مدريد يرغب بشدة في ضم ميلنكوفيتش سافيتش لاعب فريق لاتسيو الإيطالي بعد الأداء المميز الذي يقدمه اللاعب في الفترة الأخيرة.





ويرصد ريال مدريد 105 مليون يورو لحسم صفقة سافيتش بشكل سريع ولعدم دخول أكثر من نادي في الصفقة وزيادة سعر اللاعب، وأيضاً رغبة في تدعيم خط الوسط بالفريق الابيض.





وتأتي رغبة ريال مدريد في التعاقد مع ميلنكوفيتش بعد صعوبة ضم اللاعب الفرنسي بول بوجبا لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في الشتاء، ولكن سيعود النادي الإسباني للمفاوضات مع مانشستر في الصيف القادم.





وأبلغ زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإدارة بضرورة التعاقد مع لاعب خط وسط في ظل تراجع مستوى الثنائي توني كروس ولوكا مودريتش هذا الموسم مع الفريق.





ويعتمد زيدان على اللاعب الشاب فالفيردي هذا الموسم بشكل أساسي، وأظهر اللاعب مستويات كبيرة جعلت الفريق لا يفكر في خروجه من النادي في السنوات المقبلة.