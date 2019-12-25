بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر بدون تقطيع Liverpool v Leicester | Premier League live

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي الخميس المةافق 26-12-2019 جودة عالية بث مباشر ليفربول وليستر سيتي موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي القادمة والتي ينتظرها الملايين من محبي الدوري الإنجليزي ،حيث سيتم إنطلاق اللقاء المرتقب في تمام الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة ،وسيوافق 23:00 بتوقيت السعودية ،ومن المقرر أن تقام يوم الخميس القادم الموافق 26 من ديسمبر الجاري لعام 2019،وهي تقام ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.





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بث مباشر مباراة محمد صلاح إستطاع الريدرز أن يتصدر في الجدول الدوري الإنجليزي ليحصل علي 49 نقطة والذي جاء بفارق الـ 10 نقاط عن ثاني منافسيه ” ليستر سيتي” كما جاء الفارق بين ليستر ضد مانشستر الذي يحتل المركز الثالث بفارق الـ 11 نقطة،عن غريمة المعروف “ليفربول”ليدخل اللقاء بعد أن خسر ليستر سيتي المباراة التي مضت بثلاث أهداف مقابل هدف وحيد،ومن المتوقع أن يدخل ليستر وهو يبحث عن عدم إهدار أي نقاط أخري،وسوف تشهد المباراة الحماسية الشديدة بين الفريقين.





مشاهدة مباراة ليفربول اليوم ستقام المباراة يوم الخميس المقبل السادس والعشرون من شهر ديسمبر لعام 2019 ،وسوف تنقل من خلال قناة بي إن سبورت الفضائية ، وستكون متاحة علي قناة آر إم سي الفرنسية أيضاً ،وذلك علي الترددات التي سنقوم بذكرها أسفل هذه المقالة ،وسوف نقوم بنشر تشكيل ليفربول المتوقع في المباراة القادمة أيضا.





بث مباشر ليفربول وليستر سيتي موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي





22.00 بتوقيت القاهرة.

23.00 بتوقيت مكة المكرمة.

22.00 بتوقيت المغرب والجزائر.





قنوات مفتوحة لمواجهة ليستر سيتي وليفربول تردد قناة Rmc Sport 4 الفرنسية التردد





القمر : استرا

التردد : 11817

الاستقطاب : عمودي

الترميز : 29700

التصحيح : 2/3





ليستر سيتي وليفربول اليوم تشكيل المباراة المتوقع للريدز ليفربول





حراسة المرمي : أليسون بيكر.

خط الدفاع: لوفرين فان دايك روبرسون أرنولد.

خط الوسط: هندرسون نابي كيتا فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينيو.